Arrivano importanti novità in casa Roma dall’allenamento odierno a Trigoria in vista della gara contro l’Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mourinho potrà schierare per la prima volta la coppia Dybala-Lukaku e lo farà dal 1′ minuto. Un brutta notizia però riguarda Lorenzo Pellegrini che è a forte rischio forfait, un suo recupero al momento sembra molto difficile. Arrivano invece buone notizie sul fronte Mancini che sta smaltendo il problema avuto in nazionale, e potrebbe recuperare per la gara contro gli uomini di Paolo Zanetti. Ha lavorato pienamente in gruppo Zalewski che sembra quindi essere a disposizione.