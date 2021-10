Roma-Empoli, Olimpico sold out. Nel settore ospiti disponibili 2.200 tagliandi

Le bandiere al vento non saranno mai state così tante, in questa stagione! Roma-Empoli ha fatto infatti registrare il tutto esaurito. Per questo motivo, la Società aprirà ai romanisti il Distinti Nord-Ovest. Ossia, il Settore Ospiti.

Questa decisione permetterà di liberare 2.200 tagliandi, che saranno messi – adesso – completamente a disposizione dei nostri tifosi.

Al netto di una capienza ancora limitata al 50%, domenica alle 18:00 saranno quindi oltre 30.000 i romanisti sugli spalti dello Stadio Olimpico.

asroma.com