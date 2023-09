Il Messaggero – La Roma ha presentato la terza maglia che indosserà per la stagione 2023/24. Il design ha come base il colore nero, sul cuore torna il “Lupetto” della Roma disegnato da Piero Gratton, in versione nera e inscritto in un cerchio bianco con bordi giallorossi; a destra il logo Adidas in versione bianca. Viene recuperata la “R” stilizzata.