Roma, è Pedro l’uomo delle notti magiche

Il Messaggero (A.Angeloni) – Pedro Pedro Pe’, cantava Francesco Totti a Trigoria qualche settimana fa. Si sorride, si gioca sul nome, si ricorda la canzone della Carrà e magari, speriamo presto, diventerà un coro da stadio per lui. Pedro, non è un calciatore qualsiasi. È l’esperienza, il talento, la capacità di reggere i grandi appuntamenti. È uno che ha vinto ventinove titoli: è il più titolato nella Roma. Per lui partite come quella di domenica, Roma-Juventus, sono la normalità. Pedro Rodrìguez Ledesma ha vissuto gli anni del grande Barcellona di Guardiola e di Luis Enrique, in giallorosso arriva a 33 anni, quando forse il meglio probabilmente l’ha già dato e qualche acciacco se lo porta dietro.