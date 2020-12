Mercato, Roma e Lazio si sfidano per Zaccagni

Tutti gli occhi su Mattia Zaccagni. Dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione (34 presenze, 2 gol e 9 assist), il centrocampista del Verona sta facendo ancora meglio in questa: 3 gol e 4 assist in 15 partite. Numeri e prestazioni che portano il 25enne – in scadenza nel 2022 – ad essere oggetto del desiderio di diverse squadre.

Tra queste c’è anche la Roma. I giallorossi dovranno battere la concorrenza di Milan, Inter e Lazio. Al momento ad essere in vantaggio potrebbe essere l’Inter. Tra il club nerazzurro e quello veneto intercorrono infatti diversi discorsi di mercato, come i rinnovi dei presititi di Federico Dimarco e Eddie Salcedo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.