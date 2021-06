Roma e Lazio in campo, è derby contro la violenza

Il Messaggero (Val.Ven.) – E’ sempre il momento giusto per dare un calcio alla violenza. Lo hanno voluto sottolineare i partecipanti alla partita amichevole #noviolence, svoltasi all’interno del campo 3 contro 3 allestito a Piazza del Popolo. Ieri all’interno del UEFA Festival si sono scontrati in un divertente derby all’ultimo goal i calciatori di “Roma Cares” contro i rappresentanti della “Fondazione SS Lazio 1900”. Un incontro organizzato a fin di bene, poco prima del fischio d’inizio di Italia-Galles.

Lo schieramento romanista ha visto scendere in campo Vincent Candela, Alessio Scarchilli, il pilota Giancarlo Fisichella, Emiliano Cantagallo, Padre Bonifacio Lopez e Francesco Pastorella, director Roma Department, tutti riconoscibilissimi con le maglie giallorosse con la scritta #noviolence. Tra i calciatori in maglia biancoceleste invece hanno indossati gli scarpini Luigi Corino, le sportive Suor Emilia Simona e Suor Annika Fabbian insieme allo scrittore Federico Moccia, il giornalista Guido De Angelis, Federico Eichberg e Alessandro Pasquale. “Roma Cares” ha vinto per 8-3, ma nella vita di tutti i giorni di vince quando si dice no alla violenza.