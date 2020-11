Roma, Dzeko spera nel rientro: lunedi il primo tampone verità

Tuttosport (S. Carina) – Obiettivo Parma. Tra i calciatori della Roma positivi al Covid (oltre lui anche Fazio, Boer, Santon, Pellegrini e Kumbulla), Dzeko è quello che ha più speranza di farcela. Il bosniaco ha scoperto la sua positività ormai giù il 6 novembre dopo esser rimasto in panchina col Cluj. Ci sono dieci giorni di isolamento obbligatorio minimo e siamo già a otto. Lunedì scade la deadline e si sottoporrà alla prova del tampone. Per il protocollo predisposto dovrà risultare negativo due volte, poi si sottoporrà alla visita di idoneità e poi potrà tornare in campo. Qualora dovesse esserci già a inizio settimana il via libera, la possibilità di tornare subito in campo diventerebbe molto concreta.