Roma, Dzeko sicuro: vuole restare. Vertice con Fienga per decidere il futuro

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Quello della Roma sarà un mercato fatto soprattutto da scambi. Il cambio di proprietà consentirà di tenere i giocatori più importanti della rosa: Zaniolo e Pellegirni. Dzeko, invece, avrà un incontro col CEO Fienga per decidere il futuro. Piace tanto alla Juventus e all’Inter, ma lui vuole rimanere alla Roma che, se si trovasse davanti ad un’offerta importante, e se il giocatore non spalmerà il suo ricco ingaggio, potrebbe rinunciare al suo capitano. Alcuni scambi sono già in piedi, altri ancora in fase embrionale e potrebbero concretizzarsi quando la stagione sarà già iniziata. Con il Napoli si ragiona per quello Under-Milik, con conguaglio di 15 milioni a favore della società di De Laurentiis. Anche qua la trattativa è legata al destino di Dzeko. Con il Napoli ci sono in ballo anche altri affari, ma non Veretout che è considerato incedibile da Fonseca. Si era parlato di uno scambio di prestiti Pau Lopez-Meret, ma per il momento è tramontato. Lo stesso tipo di operazione potrebbe essere messa in piedi col Torino per Sirigu. Florenzi potrebbe finire all’Atalanta, per Gollini, alla Fiorentina, la Roma ha chiesto informazioni per Castrovilli, ma anche alla Juventus.