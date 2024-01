Roma Primavera, acquistato Zefi dall’Inter: l’irlandese sarà il sostituto di Cherubini

La Roma si muove sul mercato. Come riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, i giallorossi si sono assicurati le prestazioni di Kevin Zefi, in scadenza di contratto con l’Inter. L’irlandese sarà il sostituto di Luigi Cherubini a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Juventus.

L’anno scorso lil classe 2005 è stato protagonista di una buona stagione con l’Under 18 neroazzurra segnando ben 16 gol in sole 13 presenze. Mentre quest’anno sta trovando meno spazio nella Primavera a causa di alcuni infortuni che l’hanno tenuto lontano dal campo.