Corriere della Sera (G. Piacentini) – Sarebbe dovuto tornare in gruppo ieri, Dybala, almeno questo era il programma dello staff di Ranieri. La Joya però ha continuato a lavorare a parte, e a questo punto la sua presenza dal primo minuto domenica (ore 18, diretta Sky, arbitro Massa) a Napoli è in dubbio.

L’attaccante della Roma è fermo da prima della sosta, non gioca titolare dal 31 ottobre e ora ha solo due allenamenti “veri” più la rifinitura di sabato per dimostrare al tecnico di poter scendere in campo. Se Dybala è in dubbio, è sicuramente out Hermoso mentre Hummels (febbre) oggi dovrebbe rientrare dalla Germania: le sue condizioni saranno valutate, ma al massimo andrà in panchina.

È pienamente recuperato, invece, Pellegrini che sarà quindi a disposizione di Ranieri. Del tecnico è tornato a parlare Florent Ghisolfi. “Ranieri – le parole del direttore sportivo francese al Social football summit allo stadio Olimpico – è l’uomo giusto per la Roma. Lavorare con lui è un’opportunità fantastica e un onore, porterà al club la sua calma e la sua esperienza, crediamo sia la persona giusta adesso e più avanti: con lui vogliamo lavorare sul futuro e prendere tutte le decisioni sportive”.