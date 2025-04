Corriere della Sera (G. Piacentini) – Mercoledì, Davide Frattesi, Nicola Zalewski e Tammy Abraham si sono ritrovati a disputare il derby di Milano, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Alla partita, guardava interessato anche Florent Ghisolfi che continua a pensare al centrocampista dell’Inter in vista di giugno. Alla fine del derby, il ragazzo cresciuto nel vivaio della Roma, si è ritrovato al centro di feroci critiche da parte dei suoi tifosi. Il ragazzo non sta attraversando un buon momento e a fine stagione andrà via dall’Inter. I giallorossi non l’hanno mai perso di vista e sanno di poter contare sulla chiave Zalewski. La cifra per il riscatto del polacco era di 7 milioni di euro, ma, non è escluso che si possa usare come contropartita tecnica.

Dall’altra parte di Milano, Abraham ha portato in vantaggio il suo Milan e dopo il pesantissimo gol che ha regalato ai rossoneri la Supercoppa, continua a siglare reti che possono valergli la conferma. La Roma in estate ha provato fino all’ultimo a intavolare uno scambio di cartellini tra l’inglese e Alexis Saelemaekers. Poi, l’accordo non si era trovato e si è preferito andare diretti su uno scambio di prestiti. Nel peggiore dei casi, Ghisolfi proverà a piazzare l’ex Chelsea in Premier League.