Corriere dello Sport – Lo abbiamo visto sorridente, significativamente al centro della foto ufficiale che la Roma ha scattato a diffuso ieri. Domenica sera Paulo Dybala dovrebbe anche presentarsi in tribuna allo stadio Olimpico per la partita alla quale tiene di più: la Juventus rappresenta per lui un passato composto di vittorie e gloria, con la coda commovente di un addio tra le lacrime che non avrebbe mai desiderato. Sono passati tre anni: Paulo impiegò un paio di mesi per decidere dove continuare la carriera e poi si lasciò sedurre da José Mourinho, che gli aveva promesso un ruolo da stella nella squadra che aveva appena vinto la Conference League.

Dybala non si è mai pentito di quella scelta, perché alla Roma si è sempre sentito coccolato dalla gente. Sin dal giorno dalla presentazione al Colosseo Quadrato, all’Eur, esibizione di affetto che gli resterà sempre nel cuore. L’estate scorsa era pronto a traslocare in Arabia Saudita, perché a Trigoria gli avevano fatto capire che sarebbe stato meglio così, ma poi ha prevalso il desiderio di rimettersi in gioco. Oggi il suo futuro sembra legato a doppio filo alla Roma, che lo aspetta all’inizio del campionato prossimo dopo l’operazione al tendine. L’infortunio lo ha privato delle ultime partite della stagione, compresala nazionale argentina, ma non gli ha tolto ottimismo e positività. Basta guardarlo in foto.