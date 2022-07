Roma, domenica 7 agosto amichevole con lo Shakhtar Donetsk

La Roma, come ha rivelato il giornalista Angelo Mangiante, domenica 7 agosto affronterà lo Shakhtar Donetsk. Si tratta dell’ultima amichevole precampionato per i giallorossi che giocheranno all’Olimpico: occasione perfetta per presentare la squadra ai tifosi.

La squadra di Mourinho scenderà in campo contro il club ucraino che ha chiesto alla FIFA cinquanta milioni di dollari come risarcimento per aver permesso ai giocatori stranieri in rosa di sospendere unilateralmente il contratto, vista la situazione della guerra in Ucraina. I giocatori stranieri nella rosa dello Shakhtar erano 14, una perdita economica davvero ingente per il club.