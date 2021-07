Pagine Romaniste – Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha riportato un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro ed è stato quindi costretto a fermarsi durante il ritiro giallorosso in Algarve. Lo Spagnolo tornerà domani nella Capitale e non sarà quindi presente – come preannunciato – nella sfida contro il Siviglia. Può dunque considerarsi chiusa la tournée in Portogallo per il classe ’98.