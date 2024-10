Il tecnico Ivan Juric domani alle 12:00 risponderà alle domande dei giornalisti a Trigoria, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A, con il Torino. Dopo il pesante ko di Firenze, che sembrava potesse far vacillare la panchina romanista, l’allenatore croato troverà i granata, la sua ex squadra. L’appuntamento con il passato arriva in un momento molto delicato dell’avventura giallorossa.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]