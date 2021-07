Roma, domani è il Mourinho-day: alle ore 14 lo sbarco a Ciampino con un volo privato della Friedkin Aviation Inc. 

Pagine Romaniste (D.Moresco – R.Gentili) – Ci siamo. L’attesa è finita. José Mourinho è pronto a sbarcare nella Capitale prima di mettersi alla guida della sua Roma. Il portoghese è atteso domani nella Città Eterna e sbarcherà alle ore 14 all’aeroporto di Ciampino con il volo privato Friedkin Aviation Gulfstream G650 N1F della Friedkin Aviation Inc.

Un nuovo capitolo romanista sta per cominciare, tante le aspettative sul tecnico più vincente del mondo che domani visiterà la sua nuova casa accolto dai numerosi tifosi che accorreranno all’aeroporto per salutarlo. Inizierà dunque in maniera ufficiale l’era Mourinho con i riflettori di tutto il pianeta che saranno puntati su Roma, sponda giallorossa.