Come riporta in un tweet, Mattia Zucchiatti di Sportface, nella notte la targa intitolata a Dino viola sull’omonimo piazziale è andata in frantumi. Il tutto è stato causato da una distrazione di un automobilista, dunque nulla che riguardi atti vandalici alla vigilia del derby.

Distrutta nella notte la targa intitolata a Dino Viola nell’omonimo piazzale. pic.twitter.com/Dh2h98eRyq — Mattia Zucchiatti (@Mzucchiatti95) March 19, 2022