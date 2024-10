L’allenatore croato, Ivan Juric, ha commentato la vittoria della Roma con la Dinamo Kiev, ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Che valutazione fa di questa partita?

Abbiamo giocato veramente bene. Ci sono stati momenti che mi sono piaciuti molto e altri molto male. Ma globalmente abbiamo strameritato la vittoria. Alla fine l’abbiamo gestita molto bene.

Molta attenzione difensiva e ottima riagressione.

Questa l’abbiamo fatta molto bene anche nelle altre partite ma dobbiamo migliorare e ci lavoreremo.

Le Fée e Hummels?

Le Fée mi piace tanto e farà sicuramente molto meglio rispetto oggi ma è molto sensibile e crescerà. Hummels lo vedo al posto di N’Dicka e per ora vedo bene la difesa e l’ivoriano è in vantaggio. Ma Hummels avrà le sue occasioni.

Baldanzi?

Va dritto, punta la porta che è fondamentale e fa una grande fase difensiva. Abbiamo tanti giovani forti, oggi anche Zalewski benissimo e hanno tutti un grande margine di miglioramento.

Pisilli?

Può fare meglio ma per lui è tutto nuovo. A me piace allenarlo e ha tutto e può fare tutti i ruoli per migliorare