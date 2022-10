Roma, dimenticare l’Europa. Mou recupera Pellegrini

Il Corriere della Sera (G.Piacentini) – Delusa dall’Europa, la Roma si rituffa sul campionato: stasera all’Olimpico arriva il Lecce. L’obiettivo da centrare in Italia è la qualificazione alla prossima Champions League, e per farlo bisogna dare continuità alla bella vittoria di due sabati fa a San Siro contro l’Inter. Per questo la gara con il Lecce è diventata strategica per José Mourinho. Nessuna anticipazione di formazione, anche se qualche buona notizia è arrivata dal campo: ieri Pellegrini, che aveva saltato per un affaticamento muscolare il match con il Betis, ha lavorato con il gruppo nell’allenamento di rifinitura. Può quindi considerarsi recuperato: sarà Mourinho a decidere eventualmente se utilizzarlo o preservarlo per la gara di giovedì prossimo a Siviglia. Dovrebbe partire dal primo minuto Zaniolo, squalificato in Europa e quindi abile per il campionato, dove è ancora alla ricerca del primo gol.