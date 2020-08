Roma, difesa sotto accusa. Tre rinforzi per Fonseca

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – In questa stagione, la Roma di Paulo Fonseca ha subito ben 63 gol in 49 gare, con una media di 1,3 a partita. Numeri insufficienti per puntare a posizioni diverse di classifica. Che sia con la difesa a tre o con il ritorno al 4-2-3-1, il tecnico portoghese dovrà fare un grande lavoro in estate per sistemare la fase difensiva romanista, in vista della prossima stagione. Un aiuto, di certo, potrebbe arrivare dal mercato: se dovessero essere recapitate offerte convincenti a Trigoria, Pau Lopez può essere ceduto, al suo posto si valutano Gollini e Meret. L’estremo difensore del Napoli potrebbe rientrare in un discorso più ampio che includa anche Under. Per quel che riguarda i centrali, invece, la società proverà a riprendere Chris Smalling, che continua a voler vestire la casacca giallorossa, ma l’alternativa si chiama Vertonghen. Per quel che riguarda gli esterni bassi, la Roma ritroverà Florenzi e Karsdorp, ma entrambi dovrebbero partire, resta da trovarne uno che possa fare il titolare al posto di Bruno Peres.