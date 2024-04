Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di San Siro con il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Quali indicazioni tecniche hanno riportato al ritorno di Smalling? Forse il gioco aereo contro Giroud?

Globalmente è un giocatore che ha tantissime partite in Europa. Avrei voluto farlo giocare o con Lazio o Milan e abbiamo deciso di farlo giocare in Europa. Con la Lazio ha giocato Llorente, Smalling ha fatto molto bene in allenamento.

Spinazzola cosa può garantire in più?

In più no, ha caratteristiche diverse da Angelino che ti fa uscire dalla pressione. Spinazzola ha uno strappo e una corsa diversi e porta palla verso il campo. Ci dà delle soluzioni diverse.

Un’energia in più dai risultati?

Sì, le convinzioni noi le abbiamo ben salde. A volte si può cambiare idea, a volte si possono fare errori. Ma l’importante è che siano convinti i giocatori.

Vedere uno stadio così pieno che effetto fa?

Un effetto che conosco, mi è successo spesso. E’ un’altra visuale: sono fermo. Ma ho meno tempo rispetto a quando ero un calciatore. Sicuramente è emozionante e un bel palcoscenico.