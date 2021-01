Roma, dal fango spunta Dzeko

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Queste sono le vittorie che contano alla fine del campionato. La Roma è riuscita a venire a capo di una partita complicata contro la Sampdoria nel finale, grazie a una prodezza di Dzeko. La squadra di Fonseca ha mantenuto il terzo posto alle spalle delle milanesi, nella domenica in cui hanno vinto anche Atalanta e Napoli.

Il primo tempo è stato grigio, da dimenticare. Un solo tiro in porta per parte. La Roma con un siluro di Pellegrini, al quale Audero ha negato il gol. Sull’altro fronte Pau Lopez non si è fatto sorprendere da una conclusione da lontano di Candreva, deviata in angolo.

Il gol che ha deciso la partita è arrivato al 72′, quando Cristante, appena entrato al posto di Villar, ha aperto a destra per Karsdorp, sul cui corss teso Dzeko è stato abilissimo ad anticipare Colley e a battere Audero al volo.