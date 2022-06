Roma, da lunedì parte la campagna abbonamenti per le coppe. Tutte le info

Le riduzioni

Queste sono le riduzioni possibili per l’abbonamento Coppe 2022-23:

UNDER 16 – La riduzione Under 16 (35€) è riservata a tutti i nati a partire dal 1° gennaio 2007. L’acquisto degli abbonamenti Under 16 è consentito esclusivamente nei settori Tevere parterre nord/sud, Tevere Sud e Tevere Top Sud.

DISABILI o INVALIDI 100% + ACCOMPAGNATORE – Il ridotto, per le persone disabili su sedia a rotelle o invalidi al 100% con accompagnatore (47 €), sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center (06.89386000 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30).

