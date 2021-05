Roma-Crotone 5-0. Le doppiette di Mayoral, Pellegrini e il gol di Mkhitaryan rilanciano i giallorossi

Pagine Romaniste – La Roma era chiamata a rispondere al Sassuolo che nel pomeriggio ha vinto con il Genoa e aveva momentaneamente conquistato il settimo posto. I giallorossi vincono e convincono dilagando nel finale con ben 5 reti. Nel primo tempo è un monologo della squadra di Fonseca capace di raccogliere l’80% del possesso palla e sfornando occasioni, talvolta sprecate malamente.. Nel secondo tempo la squadra sembra essere più concreta e al 47′ si porta avanti: punizione battuta a sorpresa per Mkhitaryan che si invola e serve l’assist per Mayoral che batte Cordaz con il mancino. Il Crotone prova a reagire con due occasioni prima con Simy, poi con Cigarini, ma al 70′ Pellegrini trova il raddoppio dopo una bella giocata in area. Passano tre minuti e Pellegrini trova la sua doppietta personale: il capitano della Roma si mette in proprio e con un destro a giro sul secondo palo batte il portiere. La squadra di casa sembra non essere doma e al 78′ cala il poker dopo una bellissima azione corale finalizzata da Mkhitaryan. Al 90′ Mayoral si regala la doppietta personale.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds (59′ Santon), Ibanez (46′ Juan Jesus), Kumbulla, Karsdorp; Cristante (80′ Zalewski), Darboe (80′ Bove); Pedro (67′ Pastore), Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Farelli, Villar, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Indisponibili: Zaniolo, Veretout, Spinazzola, El Shaarawy, Diawara, Calafiori, Carles Perez, Pau Lopez, Smalling, Bruno Peres, Fazio.

Diffidati: Veretout.

Squalificati: Mancini.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (72′ Petriccione), Benali (72′ Zanellato), Reca (46′ Rispoli); Ounas, Simy.

A disposizione: Festa, Cuomo, Marrone, Luperto, Eduardo, Petriccione, Benali, Vulic, Rojas, Zanellato, P. Pereira, Riviere.

Allenatore: Cosmi.

Diffidati: Cuomo, Eduardo Henrique, Golemic, Rispoli.

Indisponibili: Di Carmine.

Squalificati: -.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Scarpa – Della Croce.

IV Uomo: Dionisi.

Var: Di Paolo.

Avar: De Meo.

Marcatori: 47′ Mayoral (R), Pellegrini 69′ (R), 73′ Pellegrini (R), 78′ Mkhitaryan (R), 90′ Mayoral (R).

Ammoniti: 54′ Darboe (R), 62′ Cristante (R).

Espulsi:

Note: 2′ recupero (PT).

PRE PARTITA

Ore 17.32 – La Roma è in campo per il riscaldamento.

Ore 16.47 – La formazione del Crotone.

Ore 16.42 – La Roma è allo Stadio.

Ore 16.40 – La formazione della Roma.