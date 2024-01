Tramite il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato ai tifosi tutte le informazioni utili per la sfida con al Cremonese di Coppa Italia, che inaugura il 2024 giallorosso. Stadio Olimpico nuovamente sold out, per una sfida che sa di rivincita per la squadra di Mou, dopo la sconfitta dello scorso anno. Questo il comunicato del club:

“Sarà la prima gara del 2024. E la giocheremo in casa nostra, tutti insieme, con quella “voglia di stringerci un po’”, ancora una volta in uno stadio sold-out.