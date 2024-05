La Gazzetta dello Sport (E. Zotti) – L’ex attaccante della Roma, Zbigniew Boniek, ha rilasciato un’intervista al quotidiano nazionale. Queste le sue dichiarazioni:

Per sperare nella Champions i tifosi della Roma si ritrovano a tifare Atalanta in Europa e a “gufarla” in campionato.

“Strana situazione, anche se non credo che i giallorossi riescano davvero a tifare per i nerazzurri, la rivalità è troppa”.

La Roma deve ottenere due vittorie. Come vede oggi la squadra?

“Con De Rossi ha fatto cose straordinarie, ma mi sembra che adesso manchi benzina e quando si hanno le gambe stanche anche la testa pensa meno. Le gare con Genoa ed Empoli non sono affatto facili, deve concentrarsi solo sul presente e poi pensare al futuro”.

A proposito, quali rinforzi dovrebbe chiedere De Rossi?

“Solo la società può sapere come muoversi. Ma quando dico che le prossime due gare sono decisive lo dico anche in questa chiave: la forza per trattare un giocatore se sei in Champions è tutta un’altra cosa…”.