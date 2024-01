Pagine Romaniste – La Roma vince 2-1 in rimonta contro la Cremonese. Allo stadio Olimpico, fino ai venti minuti finali, si è rischiato di rivivere l’eliminazione della scorsa stagione. Stavolta però Lukaku prima, Dybala poi rendono la serata Special. Una rosa in piena emergenza difensiva scende in campo contro i lombardi, le iniziative giallorosse si infrangono sui legni, con Pellegrini e El Shaarawy. Nel finale, con una squadra molto sbilanciata e senza centrali di ruolo, si centra la qualificazione. Ora ci sarà la Lazio ad attendere la Roma ai quarti.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport: Svilar 6; Celik 5, Kristensen 6.5, Cristante 5.5, Llorente 5; Zalewski 6, Karsdorp 6, Spinazzola 6.5, Bove 6, Paredes 6, Pellegrini 6, El Shaarawwy 6.5; Lukaku 6, Belotti 5, Azmoun 6.5, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 6.

Corriere dello Sport: Svilar 6; Celik 5.5, Kristensen 6, Cristante 5.5, Llorente 5; Zalewski 5.5, Karsdorp 5, Spinazzola 6.5, Bove 5, Paredes 5.5, Pellegrini 5.5, El Shaarawwy 5.5; Lukaku 6.5, Belotti 5, Azmoun 6.5, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 6.

Tuttosport: Svilar 6; Celik 5.5, Kristensen 6, Cristante 5, Llorente 5; Zalewski 6, Karsdorp 5, Spinazzola sv, Bove 5.5, Paredes 6, Pellegrini 5, El Shaarawwy 5; Lukaku 7, Belotti 5, Azmoun 6.5, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 6.

Il Messaggero: Svilar 6; Celik 5.5, Kristensen 6, Cristante 5, Llorente 4.5; Zalewski 6, Karsdorp, Spinazzola 6.5, Bove 5, Paredes 5.5, Pellegrini 6, El Shaarawwy 6; Lukaku 6.5, Belotti 5.5, Azmoun 6.5, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 6.

Corriere della Sera: Svilar 6.5; Celik 5.5, Kristensen 7, Cristante 5, Llorente 5; Zalewski 6, Karsdorp 5.5, Spinazzola 6.5, Bove 5, Paredes 6.5, Pellegrini 5, El Shaarawwy 6; Lukaku 6, Belotti 6.5, Azmoun 7, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 7.

La Repubblica: Svilar 6; Celik 5, Kristensen 6, Cristante 6, Llorente 5.5; Zalewski 5.5, Karsdorp 5, Spinazzola 6.5, Bove 5.5, Paredes 6, Pellegrini 5, El Shaarawwy 6; Lukaku 6.5, Belotti 5, Azmoun 6, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 6.

Il Tempo: Svilar 6; Celik 5.5, Kristensen 6, Cristante 5.5, Llorente 4.5; Zalewski 6, Karsdorp 5, Spinazzola 6.5, Bove 4.5, Paredes 6, Pellegrini 6, El Shaarawwy 5.5; Lukaku 6.5, Belotti 5, Azmoun 6.5, Dybala 7.

Allenatore: Mourinho 6.