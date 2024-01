L’agente di Leonardo Spinazzola, intervistato dai microfoni di Sportitalia, ha confermato che la Roma e l’esterno italiano difficilmente continueranno insieme la loro avventura. “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”, le parole di Davide Lippi, procuratore del numero 37 giallorosso, in scadenza a giugno 2024.

Spinazzola, che ieri è entrato e ha guadagnato il rigore decisivo per la qualificazione ai quarti, è arrivato dalla Juventus nel 2019. 130 presenze, 7 gol, con prestazioni incredibili prima del brutto infortunio al tendine d’achille all’Europeo del 2021.