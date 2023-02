Roma, continua la donazione di sangue di San Valentino. Nuovo appuntamento il 16 febbraio

Nella giornata di San Valentino l’AS Roma, in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale e con l’VIII Municipio, ha invitato i propri tifosi a compiere un vero gesto d’amore organizzando nella Capitale, in Italia e nel mondo una raccolta sangue rivolta all’intera comunità giallorossa.

Grazie alla straordinaria partecipazione all’iniziativa, a cui si sono iscritti oltre 200 tifosi della Roma, giovedì 16 febbraio insieme alla Croce Rossa avrà luogo una nuova donazione in Piazza Damiano Sauli, nel quartiere romano di Garbatella, tra le ore 8 e le ore 12.

Per tutti i donatori in omaggio un biglietto per una delle prossime partite casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto, a un gadget.

All’iniziativa di San Valentino, a cui hanno partecipato anche le associazioni sportive dilettantistiche, le scuole, le parrocchie, le case famiglia e i Roma Club della città, hanno aderito anche l’Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli, il Sustainability & Community Relations Department, Francesco Pastorella, il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri, l’Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, oltre a dipendenti del Club.

Contemporaneamente nel resto dell’Italia e del mondo gli associati dei club locali hanno abbracciato la stessa iniziativa donando sangue.

Donare il sangue è un’azione concreta che aiuta a salvare una vita: partecipa anche tu.