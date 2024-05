Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Roma Primavera, Luigi Cherubini, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. A gennaio, stava per rientrare nella trattativa che portò Huijsen in giallorosso, ma ora sembrerebbe ad un passo dall’accordo a zero con i bianconeri. Il contratto di Cherubini, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.