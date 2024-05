La Nazionale italiana Under 21 si prepara alla partecipazione per la cinquantunesima edizione del ‘Tournoi Maurice Revello’. Tra le fila degli azzurrini convocati da Nunziata ci sarà anche Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma Primavera. La prima sfida è in programma martedì 4 giugno alle 15 a Vitrolles contro il Giappone.

