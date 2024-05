Durante la conferenza stampa, che precede gli impegni della Nazionale algerina, il ct Petkovic, ha parlato di Aouar. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista della Roma: “Houssem è un giocatore di qualità che ha dimostrato di avere le capacità per avere un posto in questa squadra. Durante la stagione ho parlato di Aouar con l’allenatore della Roma, è molto contento e si è visto anche nell’ultima partita che ha giocato, durante la quale ha segnato. Per me è importante che possa giocare anche più in avanti. Si adatta molto bene a questo gruppo”.