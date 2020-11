Roma con il fiato sospeso per Dzeko, oggi il “verdetto”

Leggo (F. Balzani) – Negativo. È questo l’esito che Dzeko e tutta la Roma sperano di avere dal tampone di controllo al quale si sottoporrà oggi il bosniaco, positivo al Covid-19 dal 6 novembre. Se non dovesse essere così, sarebbe a rischio la sua presenza oltre che contro il Parma, anche nella doppia trasferta contro Cluj e Napoli. Al suo posto, intanto, si scalda Borja Mayoral che ieri ha lavorato a Trigoria, nonostante il giorno di riposo. Prosegue intanto la ricerca di un ds, con i Friedkin che non hanno ancora deciso a chi affidare l’incarico. Di sicuro però Fonseca aspetta l’arrivo di un uomo-mercato per pianificare la finestra invernale dalla quale si aspetta due innesti per proseguire ad alta velocità la corsa ad un posto in Champions League. Anche senza ds sono già intavolate le trattative per El Shaarawy e Milik.