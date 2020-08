Roma, comincia un’altra era. Friedkin presidente-padrone

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Oggi Dan Friedkin diventerà il 25° presidente della Roma, ma non sono programmati annunci in grande stile. Non è al momento previsto un incontro tra Pallotta e il presidente entrante, ma solo uno scambio di documenti per ufficializzare il passaggio di proprietà. Il nuobo board giallorosso, che sarà composto dal figlio Ryan e dai manager Watts, Williamson e Walker, è al lavoro da tempo per programmare la stagione. L’attuale CEO Fienga garantirà la continuità e trasferirà informazioni ed esperienza dalla vecchia alla nuova gestione. A breve non sono previste nomine per il nuovo ds, anche se in Spagna parlano sempre di una forte candidatura di Planes. Per quanto riguarda la squadra saranno blindati Pellegrini e Zaniolo, mentre Smalling dovrà essere il primo rinforzo. Le trattative non si sono mai interrotto e lo stesso difensore ha fatto capire che cosa vuole fare rifiutando l’offerta del Newcastle.