Roma, ci vuole un altro Dzeko ma non Piatek

Neanche il tempo di godere della vittoria contro la Fiorentina che improvvisamente è andata in scena la brutta prestazione all’Olimpico contro il Torino. Una Roma senza tante idee e che è sembrata accusare la pressione di una classifica che con una vittoria le avrebbe permesso di approcciarsi alla Juventus con la possibilità di accorciare a meno quattro. Il problema è chi fa gol, se si toglie Dzeko si segna col contagocce. Quando non segna il bosniaco, la Roma non vince. Il problema è che Dzeko, rispetto alla concorrenza, segna poco, ma alla squadra mancano anche i gol degli altri, degli esterni offensivi e dei trequartisti. Perotti, tolti i rigori, non è mai stato uno da dieci gol a stagione, Kluivert è ancora acerbo, Zaniolo deve migliorare nell’ultima decisione, Under è scomparso e Mkhitaryan sta deludendo le aspettative. Alla Roma manca un vero bomber, ma anche una spalla. Nell’ultimo turno di campionato tutti i veri bomber hanno segnato, solo il Milan di quel Piatek che è stato accostato alla Roma è rimasto a secco. Alla Roma serve qualcuno che faccia la differenza. Lo scrive il Corriere Dello Sport.