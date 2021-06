Roma, ci siamo. Mou bussa, Zaniolo apre

Il Messaggero (S.Carina) – Gli ultimi giorno di riposo li ha trascorsi nella sua Setubal. Da lì Mourinho ha preparato il suo sbarco nella Capitale. L’entusiasmo di Roma trasuda ormai una spasmodica attesa, alimentata dalla scelta societaria di non comunicare ancora nulla a livello ufficiale. Dal momento dell’annuncio tutto è avvolto da un alone di mistero che dovrà tener conto della quarantena obbligatoria per chi proviene dalla Gran Bretagna. Mourinho ha cercato di bypassare questo andando in Portogallo 10 giorni fa. Josè sarà preceduto dal fedelissimo Carlos Lalin che domani inizierà un pre-ritiro speciale con alcuni giocatori tra cui Zaniolo. Il programma della Roma è delineato, almeno inizialmente: tre settimane a Trigoria poi a fine luglio ci si sposterà in Austria o in Portogallo per altri 7-10 giorni.