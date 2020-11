Roma, chi è Francesco Pastorella: nuovo dirigente addetto ai rapporti con la città

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Una figura importante, con carisma e sempre coinvolta nel sociale. La Roma si arricchisce di una persona di grande competenza che curerà i rapporti della società con la città. Si tratta di Francesco Pastorella che, tra le altre cose, ha svolto il ruolo di Coordinatore dei “Comitati Terremoto Centro Italia“ dove erano coinvolti Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Il suo impegno è durato fino al 2019 quando ha dichiarato: “Devo riassegnare le mie priorità, sono certo di aver dato il massimo. Ci ho messo sempre la faccia combattendo battaglie contro forti, potenti, ladri, arroganti, farabutti e chiunque si fosse approfittato del potere per danneggiare i terremotati“.

LA VITA

Laureato in economia all’Università “La Sapienza” è stato anche Ufficiale dell’Esercito Italiano dal 1993 al 1997 ricoprendo i ruoli di Vice Comandante di Compagnia, gestione di 150 allievi ufficiali, responsabilità dirigenziale su giovani leve e formazione di futuri ufficiali che avrebbero comandato e gestito altre risorse. Una volta lasciato questo prestigioso ruolo si è dedicato alla vendita con Gabetti fino al 1999. Da lì una lunga esperienza con le banche o con chi collabora a cominciare da American Express. Il suo è stato un percorso di grande crescita, fino al 2007, che lo ha portato allo status di “Direct Sales & Take One Senior Manager“. Il 2009 è stato un anno impegnativo per Pastorella dove ha ricoperto tre mansioni. Ha lavorato per Autostrade per l’Italia (fino al 2012), ha svolto l’incarico di Business Coaching Specialist per Vodafone (fino al 2014) e per Barclays (fino all’ottobre del 2014) dove lavorava già dal 2007. Sempre lo stesso ruolo lo ha avuto in Mediolanum dal 2013 al 2019. In mezzo a tutto questo è stato Direttore finanziario e commerciale in NDV Services Srl, prima di diventare CEO, e Ceo e fondatore di GECO Animation.

RAPPORTI CON LA ROMA

Anche se non si è mai visto e non era magari una persona di spicco, Pastorella fa attualmente parte anche di Roma Cares. Impegnato in ideazione e realizzazione dei format, iniziative di promozione sociale, attività di Volontariato, coordinamento volontari e rapporto con le istituzioni. Ricopre queste “cariche” dal gennaio del 2014.

Per Pastorella, ora, si sono aperte le porte della società. Sarà a capo del “Roma Department“: una piattaforma sociale che cercherà di riannodare quei fili spezzati in passato e mai più riuniti.