Roma, che intrigo. Nuove cordate, fratelli coltelli

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – James Pallotta scruta una sola offerta, quella di Dan Friedkin, e dovrà decidere nel giro di pochi giorni se accettarla oppure rigettarla. Qualcosa si muove però nel mondo della politica e della finanza romana, come già era successo lo scorso anno, diversi soggetti hanno tastato il terreno o sono stati interpellati per capire la fattibilità e convenienza di un affare. In questo periodo almeno due gruppi hanno manifestato interesse per il club: uno fa capo ad un fondo internazionale sudamericano, che si è interfacciato con Franco Baldini e ha promesso di presentarsi con l’ingaggio di Cavani. L’altro ha avuto contatti con il vicepresidente Baldissoni e viene dal Golfo del Persico. Anni fa l’ambasciatore del Kuwait in Italia venne premiato come cavaliere della Roma, nella cerimonia annuale per il riconoscimento di tifosi speciali e conobbe Pallotta. La società allora non era in vendita, ma adesso Pallotta -con D’Alema nell’insolita veste di mediatore– ha avuto nuovi contatti con un gruppo, del quale però resta segreta l’identità del capocordata. Indiscrezioni anche per quanto riguarda un gruppo asiatico e uno dell’ex Unione Sovietica.