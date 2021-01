Il mercato della Roma è attivo in entrata ma non solo per il mercato dei calciatori, anche dei dirigenti. Dopo l’addio di Pantaleo Longo, passato al Verona mesi fa, i giallorossi cercano un nuovo segretario tecnico.

Per questo in giornata hanno incontrato Maurizio Lombardo che negli ultimi anni ha occupato un posto del corporate managment della Juventus prima di lasciare lo scorso 30 ottobre.