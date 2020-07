La Roma si è goduta una serata di relax a Torino dopo la vittoria contro i granata, cenando al ristorante Catullo (meta frequentata da vip). Come riporta Il Messaggero, gli uomini di Fonseca si sono presentati col pullman e vestendo le divise sociali, rispettando le norme sul distanziamento e portando rigorosamente la mascherina. Una cena per fare gruppo e compattezza in vista delle due gare contro Juventus e Siviglia.