Roma, Celik chiama a raccolta i tifosi turchi: “Non vedo l’ora di vedervi alle partite” – VIDEO

Roma chiama Turchia. Anzi, Celik chiama i propri connazionali. Ufficializzato in mattinata il passaggio in giallorosso dal Lille, Il terzino destro – tramite i canali social del club – ha chiamato i tifosi turchi: “Ciao a tutti, sono a Roma. Non vedo l’ora di vedere tanti tifosi turchi alle nostre partite. Forza Roma“, il messaggio di Celik.

L’accordo con i francesi è stato trovato sulla base di 7 milioni, più l’inserimento di una percentuale – il 15% – sulla futura rivendita. Celik si è unito alla Roma per quattro anni.