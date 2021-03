Roma, c’è l’ok di Sarri. Ma c’è da risolvere la penale con la Juve

L’esperienza di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma sembra essere agli sgoccioli. Tra i vari nomi che la dirigenza (e proprietà) giallorossa stanno studiando per sostituire il tecnico portoghese c’è anche quello di Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, tra il tecnico toscano ed il club capitolino ci sarebbero stati già contatti. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus avrebbe dato il proprio consenso a sposare la causa romanista.

Per far sì che questo accada, però, si deve sciogliere il nodo con la Juventus. Sarri è infatti legato al club bianconero per un altro anno (scadenza a giugno) ma se non dovesse arrivare il pagamento della penale di 2,5 milioni di euro entro fine primavera scatterebbe in automatico il rinnovo per la prossima stagione.