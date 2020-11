Roma Cares, Raggi e Fienga partecipano alla distribuzione di mascherine presso una scuola della Capitale – VIDEO

Si è conclusa oggi l’iniziativa avanzata da Roma Cares sulla distribuzione di diecimila mascherine fuori da 30 istituti scolastici della Capitale. Ieri il Ceo Guido Fiega e la sindaca Virginia Raggi hanno partecipato a tale iniziativa e si sono recati in una scuola elementare a San Basilio per consegnare personalmente alcune di queste mascherine. Queste le parole nel video rilasciato su Twitter dall’account della Roma:

RAGGI

“Innanzitutto ringraziamo AS Roma e Roma Cares, per essersi presa cura un po’ dei romani, durante tutto il periodo Covid. Adesso ricomincia la consegna delle mascherine, per altro lavabili, davanti a 30 scuole romane, questo coinvolgerà circa 10.000 persone. È un modo con il quale le istituzioni, le associazioni e importanti parti della nostra città collaborano in questo momento sicuramente non facile. Farlo con iniziative di questo genere che sono anche molto simpatiche e apprezzate dai bambini, è un modo con il quale si riesce ad arrivare più in profondità con questo messaggio e lo si fa in modo divertente”.

FIENGA

“Una delle cose a cui noi teniamo di più è cercare di essere vicini alla popolazione, soprattutto ai nostri tifosi in tutte le maniere, aiutandoli a superare questo periodo che è particolarmente complicato con quello che possiamo fare e usando la nostra capacità organizzativa. Questa capacità la usiamo innanzitutto per proteggere noi stessi e la nostra squadra, ma le stesse cose le mettiamo a disposizione dei nostri tifosi e della nostra gente per cercare di aiutarli a superare questo momento“.

😷🐺 Lunedì mattina, la Sindaca Virginia Raggi e il CEO Guido Fienga hanno partecipato alla distribuzione di mascherine da parte di #RomaCares presso una scuola della Capitale#ASRoma pic.twitter.com/qHkgHcxkmB — AS Roma (@OfficialASRoma) November 3, 2020