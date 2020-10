Roma Cares, da domani la consegna di 10mila mascherine in alcuni istituti scolastici

In queste settimane l’impegno di tutti può essere decisivo per frenare il più possibile la diffusione del contagio da Covid-19. In questa pagina troverai alcune importanti indicazioni da seguire per giocare un ruolo fondamentale nel contrastare il coronavirus. Impegnarci in questa difficile sfida significa proteggere noi stessi e chi ci sta intorno. Contrastiamo insieme il Covid-19!

😷 Da domani lo staff di #RomaCares inizierà la consegna di 10.000 mascherine in alcuni istituti scolastici della Capitale. 📄 Oltre alla mascherina, gli studenti riceveranno alcune indicazioni utili per contrastare il contagio da Covid-19 ℹ️ https://t.co/HOZbYlDhIM#ASRoma pic.twitter.com/CX5xdtnHcH — AS Roma (@OfficialASRoma) October 29, 2020