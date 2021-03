Roma Cares al fianco dei bisognosi nella campagna di vaccinazione

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Da una stagione intera al fianco dei bisognosi. Roma Cares prosegue con le sue lodevoli iniziative per aiutare i cittadini della Capitale in difficoltà e supportare il Comune in questo periodo di crisi legato al Covid. Anche nel periodo di Pasqua non manca il contributo della Onlus del club giallorosso, adesso d’aiuto anche nella campagna di vaccinazione.

Leggi anche: Lazio ad alto rischio. Processo tamponi, incubo penalizzazione

Roma Cares con il sostengo del Main Global Partner Hyundai, metterà a disposizione degli abbonati, che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid nel periodo tra il 6 e il 20 aprile, un’automobile che li accompagnerà presso la struttura di riferimento e li riporterà a casa. Inoltre da ieri è iniziata la distribuzione in diversi angoli della Città di oltre 500 food boxes (per gli abbonati di Curva over 65 direttamente a casa) contenenti generi alimenti e di prima necessità.