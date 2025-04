Il futuro della panchina giallorossa resta un enigma, con la società al lavoro per trovare il profilo giusto in vista della prossima stagione. Dopo le smentite pubbliche di Claudio Ranieri su Gian Piero Gasperini, la corsa al nuovo allenatore della Roma resta apertissima.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club avrebbe avviato i contatti con Massimiliano Allegri, attualmente senza squadra dopo l’addio alla Juventus. Intanto, il Milan sembra essersi orientato su Roberto De Zerbi, che potrebbe arrivare in coppia con Fabio Paratici. Sullo sfondo resta Stefano Pioli, il cui futuro all’Al-Nassr appare incerto. Tra i nomi sondati anche Vincenzo Italiano, che però potrebbe diventare il prescelto del Napoli in caso di addio di Antonio Conte. La Roma continua a valutare le opzioni, in attesa di sciogliere il nodo per la prossima stagione.