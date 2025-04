Concentrazione alta e voglia di farsi trovare pronti. La Roma continua la preparazione in vista del big match di domenica sera contro la Juventus di Igor Tudor, una sfida cruciale per le ambizioni giallorosse in campionato.

Gli uomini di Claudio Ranieri sono scesi in campo a Trigoria per l’allenamento giornaliero. A confermarlo anche un video pubblicato dal club sui propri profili social, con immagini della squadra al lavoro. Tra i protagonisti, Alexis Saelemaekers, che ha commentato con entusiasmo: “Che bella giornata”. Un clima sereno, ma allo stesso tempo carico di determinazione, in vista della battaglia dell’Olimpico.