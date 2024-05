Corriere dello Sport (E. Pinna) – Definirlo rigorino vorrebbe dire dargli una connotazione. Non bene Guida sul penalty assegnato alla Roma: il fatto che Abraham abbia già tirato non conta moltissimo (il pallone al momento del presunto fallo è ancora all’interno del terreno di gioco), in realtà l’intervento di De Roon arriva per dinamica, il piede di Abraham finisce fra le gambe dell’avversario per sviluppo dell’azione. Dato che il contatto c’è, VAR costretto a confermarlo.