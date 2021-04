Roma-Bologna, le probabili formazioni dei quotidiani. Si rivede Fazio, chance per Reynolds. C’è Villar

Pagine Romaniste – La Roma questo pomeriggio affronta all’Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Paulo Fonseca non vuole nessun passo falso e per questo motivo proverà a schierare la miglior formazione possibile anche in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax. In porta c’è sempre Pau Lopez, soprattutto dopo l’ottima prestazione di Amsterdam. In difesa si rivede Federico Fazio al fianco di Gianluca Mancini e Roger Ibanez. In mediana ritorna Gonzalo Villar con Amadou Diawara. Sulle fasce potrebbe avere qualche chance Bryan Reynolds, anche se i favoriti sembrano essere Rick Karsdorp e Bruno Peres. Infine Borja Mayoral guiderà l’attacco che sarà completato da Carles Perez e Lorenzo Pellegrini.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Villar, Karsdorp; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Villar, Karsdorp; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

IL TEMPO

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Bruno Peres, Villar, Diawara, Reynolds; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

TUTTOSPORT

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

IL RESTO DEL CARLINO

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Pellegrini, Carles Perez; Mayoral.

IL ROMANISTA

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, Pellegrini; Mayoral.