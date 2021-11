Roma-Bodø/Glimt, le probabili formazioni dei quotidiani: c’è El Shaarawy, Mkhitaryan dietro Abraham. Calafiori e Darboe sperano

Pagine Romaniste – Colpita nell’orgoglio, la Roma è pronta a reagire. Dopo la vergognosa sconfitta dell’andata, i giallorossi ospiteranno il Bodø/Glimt per la prima gara di ritorno del girone di Conference League. La squadra di Mourinho cercherà una vittoria sì per cancellare la nefasta trasferta in Norvegia, ma anche per riprendere il comando del girone, traguardo fondamentale per evitare gli incroci con le retrocesse dall’Europa League.

Non ci sarà ovviamente il turno over. Ma non ci sarà neppure Pellegrini, fermo per un’infiammazione da sovraccarico al ginocchio sinistro. Il capitano verrà rimpiazzato da Mkhitaryan, con El Shaarawy che prenderò posto a sinistra. Confermati i soliti titolari, ci sono due dubbi: Calafiori e Darboe potrebbero prendere il posto rispettivamente di Vina e Veretout.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Darboe; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.